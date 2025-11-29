Lusail (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Sprint-Sieg hat sich Oscar Piastri am Samstag auch die Pole für den Großen Preis von Katar am Sonntag geholt.

Der McLaren-Pilot fuhr am Samstag im Qualifying mit neuem Streckenrekord die schnellsten Zeiten vor seinem Teamkollegen Lando Norris.

Die weiteren Positionen gegen in dieser Reihenfolge an Max Verstappen (3), George Russell (4), Kimi Antonelli (5), Isack Hadjar (6), Carlos Sainz jr. (7), Alonso (8), Pierre Gasly (9) und Charles Leclerc auf Platz 10. Niko Hülkenberg wird von Position 11 starten.

Lando Norris kann am Sonntag das erste Mal in seiner Karriere Weltmeister werden. Sollte er von seinem Teamkollegen Oscar Piastri oder Max Verstappen geschlagen werden, fällt die Entscheidung erst in Abu Dhabi. In der Konstrukteurswertung steht McLaren seit dem Großen Preis von Singapur als Weltmeister fest.