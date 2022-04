Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Die Europäische Union will offenbar alle Kohle-Importe aus Russland verbieten. Das berichteten am Dienstagmittag mehrere Medien übereinstimmend. Laut Bloomberg ist die Maßnahme eine direkte Reaktion auf mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Das Verbot von Kohle-Importen soll demnach zu einem Maßnahmenpaket hinzugefügt werden, welches darauf abzielt, bestehende Maßnahmen zu verstärken und Schlupflöcher zu schließen. Wann genau das Verbot in Kraft treten würde, blieb zunächst unklar. Für Öl- oder Gas-Importe sind laut Bloomberg vorerst keine Sanktionen geplant. Alle EU-Mitgliedsstaaten müssten dem Verbot von Kohle-Importen aus Russland zustimmen.