Berichte: Tah wechselt vorzeitig zum FC Bayern

Leverkusen/München (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München kann offenbar bereits bei der anstehenden Klub-WM mit Neuzugang Jonathan Tah planen.

Der Rekordmeister einigte sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Bayer Leverkusen auf eine Ablöse für einen Wechsel schon vor Ende des bisherigen Vertrags des Nationalspielers Ende Juni.

Ohne diese Einigung hätte der Verteidiger erst ab dem 1. Juli für die Münchener auflaufen dürfen und wäre somit erst in einem möglichen Viertelfinale spielberechtigt gewesen. Nun könnte Tah am Dienstag mit seinem neuen Team in die USA reisen und bereits am Sonntag kommender Woche beim Auftakt gegen Auckland City auflaufen.

Den FCB plagen vor dem Turnier in der Abwehr Verletzungssorgen. Derzeit laborieren die drei Innenverteidiger Dayot Upamecano, Min-jae Kim und Hiroki Ito an Verletzungen. Zudem wechselt mit Eric Dier ein vierter im Juli ablösefrei zur AS Monaco.