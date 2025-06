Dax am Mittag weiter negativ – Zurückhaltung dominiert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag nach einem bereits negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.275 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

„Die Marktteilnehmer lassen die Handelswoche ruhig ausklingen und zeigen derzeit keine Hektik zum Agieren“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Es machen vereinzelte selektive Kaufaufträge in defensiven Branchen auf und einige Gewinnmitnahmen bei den zyklischen Sektoren.“

Das bevorstehende Wochenende beinhalte die latente Gefahr, dass es wieder zu Verschärfungen im Zollstreit kommen könnte. „Die letzten Handelswochen wurden immer wieder von Verbalattacken des US-Präsidenten über die Wochenenden geprägt.“

„Speziell aktuell, mit dem zunehmenden innenpolitischen Druck in den USA, könnte es zu einer Drastifizierung in der US-Außenhandelspolitik kommen, um von den Querelen mit Elon Musk ablenken zu können. Insbesondere der US-Anleihemarkt hatte sich zuletzt in Anbetracht des hohen Verschuldungsgrads der USA angespannt gezeigt.“

„In der EWU fielen die Einzelhandelsumsätze und das BIP etwas besser aus als es im Vorfeld erwartet wurde. Die Aktienmärkte haben jedoch wenig darauf reagiert“, sagte Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1418 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8758 Euro zu haben.