Dax startet freundlich – Verkaufsbereitschaft bleibt gering

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.090 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Bank, RWE und SAP, am Ende Bayer, Vonovia und Fresenius.

„Insgesamt bleibt der Aufwärtstrend im Dax trotz der Zunahme der Schwankungsintensität intakt“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Der Index konsolidiere auf hohem Niveau, ohne dass es zu wirklich empfindlichen Kursverlusten komme. „Die Verkaufsbereitschaft der Anleger ist trotz der hohen Unsicherheit begrenzt. „Dagegen stehe die Hoffnung auf weitere Kursgewinne nach dem „Milliarden-Wumms“ im deutschen Staatshaushalt.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,0851 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9216 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 72,26 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.