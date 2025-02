Gabriel für Bundeswehreinsatz in Ukraine nach Waffenstillstand

München (dts Nachrichtenagentur) – Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) hat sich Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) für eine deutsche Militärpräsenz in der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand ausgesprochen.

„Es werden auch nicht UN-Truppen reichen, die den Waffenstillstand kontrollieren, sondern, was die Ukraine will, sind Partner, die in der Ukraine militärisch präsent sind, um damit jedem potenziellen Gegner, in diesem Fall eben Herrn Putin, zu zeigen, wenn du die Ukraine angreifst, dann greifst du uns an“, sagte Gabriel am Freitag den Sendern RTL und ntv.

Der SPD-Politiker und Vorsitzende der Atlantik-Brücke weiter: „Das ist für uns fast schon etwas Unvorstellbares aber wir werden nicht nur an der Ostflanke der Nato sein, in Polen, in anderen Nato-Mitgliedsstaaten, sondern wir werden auch in der Ukraine als Europäer präsent sein und damit auch als Deutsche.“ Gabriel warnt auch vor leeren Versprechungen: „Es reicht nicht, den Ukrainern wieder einen Brief zu schreiben und zu sagen, wir passen auf euch auf.“