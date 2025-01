Gaza-Deal: Polizeigewerkschaft fürchtet anti-israelische Proteste

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der islamistischen Hamas hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor anti-israelischen Protesten gewarnt. „Endlich ist ein Deal zur Freilassung der Geiseln da, und sofort sind Antisemiten und Terrorunterstützer auf deutschen Straßen laut und grölend unterwegs“, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe).

„Die Polizei muss endlich in die Lage versetzt werden, diese Situationen zu unterbinden“, forderte er. So müsse dringend „das Versammlungsrecht in Deutschland verschärft und parallel die Bereitschaftspolizei massiv verstärkt werden“.