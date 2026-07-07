Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Vier von zehn mittelständischen Unternehmen in Deutschland beklagen einen erschwerten Zugang zu Krediten. Das teilte die KfW am Dienstag auf Basis einer eigenen Erhebung mit. Der Wert von 40,5 Prozent sei im Vergleich zum Vorquartal um 6,5 Prozent gestiegen und markiere damit einen neuen Rekordwert seit Beginn der Umfragereihe im Jahr 2017.

Ein besonders drastischer Anstieg der Kredithemmnisse konnte im Einzelhandel verzeichnet werden. Mehr als die Hälfte der Unternehmen sah sich Restriktionen beim Kreditzugang ausgesetzt. Damit wurden in dieser Branche ebenfalls neue Höchstwerte erreicht.

Ebenso beklagte unter den Mittelständlern des Verarbeitenden Gewerbes und der Dienstleistungsbranche ein historisch hoher Anteil von 40,8 Prozent beziehungsweise 42,4 Prozent Zugangsbeschränkungen bei Krediten, so die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Gleichzeitig nahm im zweiten Quartal auch die Kreditnachfrage der Unternehmen spürbar ab. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die mit Banken in Finanzierungsverhandlungen standen, sank um 1,7 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent. Damit fiel das Kreditinteresse auf den tiefsten Stand seit dem vierten Quartal 2023, so die KfW.