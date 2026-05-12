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    Kommunale Unternehmen pochen auf Senkung der Stromsteuer » Nachrichten

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    Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat die Bundesregierung vor den Koalitionsberatungen von Union und SPD am Dienstagabend zur Senkung der Stromsteuer auf das europäische Minimum aufgefordert. "Die Koalition wäre gut beraten, durch den voraussichtlichen Wegfall der Entlastungsprämie entstehende Spielräume im Haushalt gezielt für eine Absenkung der Stromsteuer zu nutzen", sagte ein VKU-Sprecher der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).

    Bestenfalls sollte die Stromsteuer für alle auf das europäische Minimum gesenkt werden, um Privathaushalte und Mittelstand verlässlich ab dem kommenden Jahr zu entlasten. Die Steuer könne hier von 2,05 auf bis zu 0,1 Cent pro Kilowattstunde abgesenkt werden, so der VKU-Sprecher weiter.

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