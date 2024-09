Lang nimmt sich Kamala Harris zum Vorbild

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Grünen-Chefin Ricarda Lang will Attacken in den Sozialen Medien künftig vermehrt mit Humor kontern. „Kamala Harris macht es vor, wenn sie bei Donald Trump zeigt: Der ist nicht nur schlimm und gefährlich, sondern auch einfach komisch und peinlich“, sagte Lang dem „Tagesspiegel“.

Mit Leuten, die es nicht ertrügen, „dass eine Frau ein paar Kilo zu viel hat“, habe man eher wenig Lust, „im gleichen Verein zu sein oder gemeinsam abends essen zu gehen“, sagte Lang zu den Internet-Trollen. „Warum sollte man von ihnen regiert werden wollen?“, fragte sie.

Ohne dickes Fell könne man dem Hass im Netz nicht begegnen, so Lang. „Aber ich will Mensch bleiben.“ Im echten Leben, auf der Straße, seien die Begegnungen mit Fremden ganz andere als in den Sozialen Medien – viel freundlicher. Sorgen machten ihr die Angriffe auf Menschen, „die sich in der Kommunalpolitik engagieren und eben nicht das BKA im Rücken haben“, sagte Lang.