Merz verurteilt Verletzung von Polens Luftraum durch Russland

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Verletzung des polnischen Luftraums durch bewaffnete russische Drohnen deutlich kritisiert.

„Russland hat Menschenleben in einem Staat gefährdet, der der Nato und der EU angehört“, sagte Merz am Mittwoch. „Dieses rücksichtslose Vorgehen reiht sich ein in eine lange Kette von Provokationen im Ostseeraum und an der Ostflanke der Nato. Die Bundesregierung verurteilt dieses aggressive russische Vorgehen auf das Schärfste.“

Der Kanzler lobte die Reaktion Polens. „Es ist gut, dass Polen zusammen mit den Nato-Verbündeten diese Gefahr rechtzeitig erkennen und ausräumen konnte“, sagte er. „Auf Antrag Polens hat der Nato-Rat das russische Vorgehen heute unter Artikel 4 des Nato-Vertrags beraten. Die Nato ist und bleibt verteidigungsbereit.“