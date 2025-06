Schwesig kritisiert unfairen Umgang mit Frauen in der Politik

Schwerin (dts Nachrichtenagentur) – Die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), kritisiert den Umgang mit Frauen in der Politik. „Frauen werden in unserer Gesellschaft generell kritischer behandelt als Männer“, sagte Schwesig dem „Spiegel“.

Frauen würden „stärker beäugt in ihrem Auftreten, ihrer Kleidung oder ihrem Aussehen. Sie stehen immer unter Druck, zu beweisen, dass sie kompetent sind. Egal wie viel sie leisten“, so Schwesig. „Wer dann noch Kinder hat, erlebt einen ständigen Spagat. Das erleben viele Frauen.“ Auch sie selbst habe damit Erfahrungen gemacht, sagte Schwesig.

Auch den harten Umgang der SPD mit ihren weiblichen Vorsitzenden Andrea Nahles und Saskia Esken sieht Schwesig kritisch. Die „öffentlichen Anfeindungen“ seien nicht in Ordnung gewesen. „Das war teilweise wirklich schlimm.“ Es sei wichtig, dass Frauen in Spitzenpositionen andere Frauen unterstützen, so Schwesig. „Und das gilt genauso für Männer. Die Unterstützung von weiblichem Nachwuchs kann nicht immer an die Frauen delegiert werden.“