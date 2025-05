Signalkabel an Berliner S-Bahnstrecke durchtrennt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Unbekannte Täter haben in der Nacht an der Berliner S-Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Humboldthain und Nordbahnhof mehrere Signalkabel durchtrennt. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, wurden Ermittlungen aufgenommen.

Die Notfallleitstelle der S-Bahn GmbH informierte die Bundespolizei gegen Mitternacht über eine Störung im Streckenabschnitt. Eine erste Absuche des Bereiches durch Einsatzkräfte der Bundespolizei verlief ergebnislos.

Techniker der S-Bahn Berlin stellten nach Angaben der Bundespolizei um 2:59 Uhr an einer Stelle im genannten Streckenabschnitt mehrere durchtrennte Kabel fest. Es wurden etwa 50 cm Kabel entwendet. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen Unbekannt eingeleitet.