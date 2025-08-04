SPD hofft auf IDF-Hilfe bei Überführung verletzter Kinder aus Gaza

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Siemtje Möller hofft auf Unterstützung der israelischen Streitkräfte bei der Überführung von verletzten Kindern aus dem Gazastreifen nach Deutschland.

Möller begrüßte eine entsprechende Aufnahmeinitiative aus Hannover und Düsseldorf. Das sei aber nur mit Unterstützung der israelischen Armee möglich. Dem Nachrichtsender der „Welt“ sagte Möller: „Ich finde das ein absolut richtiges und wichtiges Signal. Es gibt andere Nationen, die bereits solche Maßnahmen getroffen haben. Und ich würde das sehr gut finden, wenn Deutschland sich daran beteiligt.“

„Das muss natürlich auf sicheren Korridoren gelingen. Auch dafür braucht es die Unterstützung der israelischen Streitkräfte, dass die sichere Transportwege garantieren, sodass diese schwerkranken, schwerstverletzten Kinder dann auch sicher ausgeflogen werden können und in Deutschland in etablierten und sehr erfahrenen Kliniken behandelt werden können.“