Tuta verlässt Eintracht Frankfurt Richtung Katar

Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) – Der brasilianische Defensivspieler Tuta wechselt mit sofortiger Wirkung von Eintracht Frankfurt zum Al-Duhail SC nach Katar. Das teilte der Bundesligist am Montag mit.

Tuta kam vor sechseinhalb Jahren vom FC Sao Paulo zu Eintracht Frankfurt und wurde in der Saison darauf für ein Jahr an den belgischen Klub KV Kortrijk ausgeliehen, wo er 18 Spiele absolvierte.

Im Sommer 2020 kehrte Tuta nach Hessen zurück und entwickelte sich zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. In 187 Partien erzielte er zehn Tore und bereitete drei Treffer vor. Besonders hervorzuheben ist der Gewinn der Europa League im Jahr 2022.

Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich zu Tutas Wechselwunsch und betonte dessen Bedeutung für den Verein: „Tuta war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat an der Entwicklung und dem Erfolg der Eintracht in dieser Zeit einen großen Anteil. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste.“