Undav blickt optimistisch auf neue Saison

Rottach-Egern (dts Nachrichtenagentur) – Nationalspieler Deniz Undav geht mit viel Optimismus in die neue Bundesligasaison. „Ich will unbedingt wieder zweistellig treffen und mehr, viel mehr Assists haben, damit wir in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League erfolgreicher abschneiden als zuletzt“, sagte der 29-jährige Stürmer des VfB Stuttgart dem „Kicker“.

In der vergangenen Saison hatte der VfB nur Rang 9 erreicht, die Saison aber mit dem Gewinn des DFB-Pokals gerettet. Mit seinen drei Vorlagen und neun Toren war der Stürmer nicht zufrieden. „Das war viel zu wenig. Ich hatte eigentlich fast immer mehr als sieben oder acht Vorlagen.“

Für die Zukunft sieht Undav den VfB jedoch gut aufgestellt. „Wir haben unser Gerüst, wir wissen, auf was es ankommt, und wenn wir gut in die Liga starten, ist vieles möglich“, so der Angreifer. Das gemeinsame Ziel der Mannschaft sei deshalb „eine bessere und vor allem konstantere Saison“.