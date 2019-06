Flottes Mittelklasse-Phone mit 32 MP Selfie-Kamera

In diesem Artikel: Wir unterziehen das neue ZTE Blade v10 einem Langzeittest und werden es durch alle Widrigkeiten unseres Alltags jagen, um herauszufinden, ob es hält, was der Hersteller verspricht. Lesezeit: 3 Minuten

ZTE positioniert das Blade v10 mit knapp unter 200 Euro in einem Preisbereich, der sonst von Einsteigergeräten dominiert wird, bei denen deutliche Abstriche in Punkto Ausstattung und/oder Qualität an der Tagesordnung sind. Das Blade V10 hingegen bietet alles, was man von einem Mittelklasse-Smartphone erwartet: ein großes Waterdrop-Display, einen großen Speicher mit Erweiterungsmöglichkeit, zwei hochauflösende Kameras (Front/Back) und eine Kamera für die Tiefenmessung. Als Herz schlägt ein flotten Octacore-Prozessor im wertigen Gehäuse des Preisdrückers.

Nach einem Tag

Lieferumfang, Einrichtung und Ersteindruck können überzeugen. Das Blade v10 ist ein schickes, schlankes und schnelles Mittelklasse-Smartphone. Eine transparente Schutzhülle mit einer interessanten Struktur wird mitgeliefert. Dank SD-Slot muss man den üppigen Speicher von 64GB nicht mit Fotos, Videos und Downloads belasten.

Nach 3 Wochen

Wir haben das Gerät nicht geschont. Es war 24/7 im Einsatz, wurde mehrfach fallen gelassen, war auf Mountainbike und Rennrad als Tracking-Device unterwegs und sieht immer noch aus wie neu. Die solide mitgelieferte Schutzhülle hat ganze Arbeit geleistet.

Im täglichen Einsatz zeigt sich das Phone erfreulich unauffällig. Apps starten schnell, die Oberfläche lässt sich ohne Ruckler bedienen und Abstürze gab es bislang keine. Der Akku hat genug Power für 2-3 Tage Gelegenheitsbetrieb und ausgiebige Radtouren, die mit GPS-Ortung viel Strom verbrauchen.

Die Selfie-Kamera liefert mit ihren 32 Megapixel eine Qualität, die deutlich über das hinaus geht, was man in dieser Preisklasse erwartet. Die Hauptkamera entspricht dem Niveau der Mittelklasse.

Zwischenfazit: Bislang haben wir noch kein Smartphone gesehen, das für diesen Preis (aktuell 199 Euro) so viel bietet und sich so problemlos im Alltag verhält. Ein klares Pro ist das kaum modifizierte Android.

Name TZE Blade V10 Prozessor MTK Helio P70

Octacore 4x2.1 GHz + 4x2.0 GHz Display 6,3" FHD+ Waterdrop

2280x1080 (19:9) Speicher 4 GB RAM + 64 GB ROM

microSD Slot Abmessungen 157.8 x 75.2 x 7.8 mm Gewicht 156 g Akku 3.200 mAh Selfie-Kamera 32 Megapixel

AI Selfie Haupkamera 16 Megapixel + 5 Megapixel

AI Dual Kamerasystem Betriebssystem Android 9.0 Farbvarianten schwarz, grün Lieferumfang Telefon + Akku

Stereo-Kopfhörer

Ladegerät + Kabel (USB-C)

Schutzhülle

Anleitung + SIM Nadel Sensoren Kompass, Beschleunigung, Näherung, Umgebungslicht, Gyroskop, Fingerabdruck Preis 299,- Euro (UVP)

199,- Euro (Straße)

Transparenz: ZTE hat uns das Blade v10 kostenlos für den Test zur Verfügung gestellt. ZTE hat keinen Einfluss darauf, ob und wie wir darüber berichten.

Sebastian Fiebiger

Redaktion



Hast Du ein Blade v10? Wie sind Deine Erfahrungen damit? Hast Du ein anderes Smartphone? Welches? Warum hast Du Dich für dieses Gerät entschieden? Bist Du damit zufrieden? Schreib uns Deine Erfahrungen, Ergänzungen und Fragen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Du hilfst damit auch anderen Lesern.