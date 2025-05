1. Bundesliga: Heidenheim schlägt Stuttgart

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Heidenheim hat den VfB Stuttgart am 31. Spieltag der Bundesliga mit 1:0 bezwungen und damit im Abstiegskampf wichtige Zähler gesammelt, während die Schwaben ihre sechste Heimniederlage in Folge hinnehmen mussten.

Die Gastgeber hatten zahlreiche Gelegenheiten auf dem Fuß, blieben jedoch vom Aluminium verfolgt: Nick Woltemade traf in der 82. Minute die Latte, Deniz Undav köpfte in der 84. Minute an den Außenpfosten und Pascal Stenzel verfehlte in der Nachspielzeit mit einer Volleyabnahme nur knapp das Ziel.

Beide Trainer reagierten mit personellen Wechseln, um neue Impulse zu setzen: Stuttgart brachte unter anderem Jamie Leweling, Jacob Bruun Larsen und Pascal Stenzel, während Heidenheim unter anderem Mathias Honsak, Luca Kerber und Sirlord Conteh einwechselte. Am Ende sicherte Mathias Honsaks Traumtor in der 89. Minute Heidenheim einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg.