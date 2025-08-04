Dax legt bis zum Mittag weiter zu – Stimmung bleibt vorerst gut

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montag nach einem positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter nach oben geklettert. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.710 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.

Den größten Anstieg verzeichneten Zalando und die Allianz. Der Versicherer hatte zusammen mit anderen Versicherungen kürzlich die Übernahme von Viridium abgeschlossen. Die größten Verluste bis zum Mittag verzeichnete Bayer, und auch Daimler Truck und Siemens Healthineers lagen im negativen Bereich.

„Die Investoren nutzen die niedrigeren Kursniveaus bei den deutschen Standardtiteln und greifen insbesondere bei den Aktien von Rheinmetall, den Banken und Finanzwerten und den defensiven Titeln zu“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Vorsichtig seien die Investoren weiterhin bei den Aktien der Automobilunternehmen. Die US-Vorbörse signalisiere einen positiven Handelsstart und dadurch würden auch die europäischen Finanzmärkte durch den Handelstag getragen. „Die Stimmung bleibt vorerst weiterhin gut, spiegelt jedoch die einen oder anderen Zweifel über den weiteren Konjunkturverlauf in Europa wider“, so Lipkow weiter.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1558 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8651 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,86 US-Dollar; das waren 81 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.