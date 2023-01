Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, dringt auf die Lieferung zahlreicher europäischer Kampfpanzer an die Ukraine.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müsse “jetzt eine europäische Initiative starten zur Lieferung von Leopard-2-Panzern”, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). Nach der Entscheidung Frankreichs, Spähpanzer zu liefern, sei das Argument des Alleingangs endgültig hinfällig.

2.000 aktiven Leopard 2 in Europa

Leopard 2 würden in mehr als zehn europäischen Ländern genutzt, so Hofreiter. “Es gibt in Europa circa 2.000 aktive Leopard 2. Nur zehn Prozent an die Ukraine geliefert, wären eine große Hilfe.”