Kreditzugang für Mittelstand weiter verschlechtert

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – Im zweiten Quartal 2025 hat sich der Kreditzugang für den Mittelstand in Deutschland weiter verschlechtert. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der KfW und des Münchener Ifo-Instituts, die am Montag veröffentlicht wurde. Von Schwierigkeiten bei Kreditverhandlungen sind demnach 35,2 Prozent der mittelständischen Unternehmen betroffen. Das ist ein Anstieg um 1,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal.

Strengere Anforderungen der Banken haben alle Wirtschaftsbereiche mit Ausnahme des Baugewerbes getroffen. Dort ist der Anteil derer, die das Bankverhalten als restriktiv einstufen, auf 26,8 Prozent (-2,8 Prozentpunkte) gesunken. Profitiert haben dürfte die Branche von dem Infrastrukturpaket der Bundesregierung.

Ein anderes Bild zeigt sich bei den Großunternehmen. Von ihnen sind lediglich 21,5 Prozent bei Kreditanfragen auf relevante Hürden gestoßen, ein Rückgang um 2,1 Prozentpunkte. Damit ist es Großunternehmen wieder leichter gefallen, Geld zu leihen.

Während nur 20,9 Prozent (+1,0 Prozentpunkte) der kleinen und mittleren Unternehmen Darlehnsgespräche geführt haben, ist der Anteil von Großunternehmen mit Kreditinteresse auf 30,3 Prozent (+3,1 Prozentpunkte) gestiegen. Verantwortlich dafür sei, dass sich die Großunternehmen auf wachsende Handelsschranken und auf mehr staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung vorbereiten, so die KfW.

„Eine spürbare Lockerung des Kreditzugangs für kleine und mittlere Unternehmen wird nicht vom Himmel fallen“, sagte Stephanie Schoenwald, Ökonomin bei KfW-Research. Das Kreditneugeschäft mit Unternehmen könne nur dann an Dynamik gewinnen, wenn die handelspolitische Unsicherheit nachhaltig abnehme und sich ein spürbarer konjunktureller Aufschwung materialisiere.