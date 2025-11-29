Close Menu

    Vorfall am Freitag: Nato-Luftverteidigung reagiert auf Kampfjets

    Tornado-Kampfjet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Warschau (dts Nachrichtenagentur) - Russische MiG-31-Kampfjets haben am Freitag einen Alarm der Luftverteidigung in Polen ausgelöst. Nachdem vier MiG-31-Jets in Richtung der russischen Westgrenze flogen, versetzten polnische Streitkräfte sowie in Polen stationierte Bundeswehr-Einheiten ihre Luftverteidigungssysteme in höchste Alarmbereitschaft, schreibt die "Bild" unter Berufung auf "Informationen aus Nato-Kreisen".

    Zwei deutsche Patriot-Luftabwehrsysteme am Flughafen in Rzeszów, über den ein Großteil der westlichen Militärhilfe für die Ukraine läuft, wurden aktiviert, Soldaten der deutschen Luftwaffe waren an der Reaktion beteiligt.

    Nach Nato-Angaben kehrten die russischen Jets später wieder um. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte der "Bild": "Es gab am Freitag Aktivitäten im russischen Luftraum, die in Polen eingesetzten Flugabwehrkräfte haben eine Reaktion gezeigt. Darunter auch die beiden Patriot-Systeme der Luftwaffe."

