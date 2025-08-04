Close Menu
    VW nimmt meiste Eigenzulassungen vor – Opel bei Elektroautos vorn

    News Redaktion
    VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Autohersteller haben in Deutschland im ersten Halbjahr 2025 deutlich mehr Fahrzeuge auf sich selbst zugelassen. Laut dem Branchendienst Dataforce stieg die Zahl auf 128.000 Autos – knapp 30.000 mehr als im Vorjahreszeitraum, berichtet das „Handelsblatt“ (Dienstagsausgabe).

    Die Marke mit den meisten auf sich selbst zugelassenen Fahrzeugen war demzufolge Volkswagen mit knapp 46.000 Exemplaren. VW verkaufte allerdings auch insgesamt die meisten Autos in Deutschland. Gemessen am Gesamtabsatz lag Mini mit einem Anteil von 36,4 Prozent deutlich an der Spitze. Die BMW-Tochter erklärte dies unter anderem mit einer Umstellung des Vertriebsmodells.

    Bei Elektroautos steht Opel mit 48,5 Prozent klar an erster Stelle. Im Vorjahreszeitraum lief bei dem Hersteller noch weniger als ein Prozent aller E-Zulassungen über den Hersteller. Opel erklärt den hohen Anteil mit Leasing durch Mitarbeitende und Vorführwagen für neue Modelle.

