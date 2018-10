So einfach wird aus altem Metall neues Geld

-Anzeige-

Im despektierlich als „Schrott“ bezeichneten altem Metall stecken wahre Werte, die sich heute unkompliziert in Geld verwandeln lassen.

Was jedoch viele Menschen nicht wissen: auch vermeintlich wertloser „Schrott“ lässt sich in bare Münze verwandeln. Die Preise von Rohstoffen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und die Verwertung von Altmetall ist eine lohnende Alternative zur ertraglosen Entsorgung über die Abfallhöfe.

Preisbeispiele

Vor allem hochwertige Metalle wie Kupfer, Zinn, Edelstahl, Aluminium und Hartmetall erlösen bei Altmetallverwertern gute Preise:

Metall Preis pro 10 kg Zinn bis zu 95 Euro Kupfer bis zu 47,70 Euro Aluminium bis zu 16,50 Euro Hartmetall bis zu 141,70 Euro Edelstahl bis zu 12,70 Euro Zinn bis zu 95,00 Euro Zink bis zu 14,40 Euro Blei 11,40 Euro

Die Preise sind Beispielpreise aus dem September 2018. Die Preise sind Schwankungen unterworfen und variieren zwischen den verschiedenen Anbietern und je nach Abnahmemenge.

Besonders lukrativ ist auch der Verkauf von Elektronik. Die Sammlung alter Handys, Computerprozessoren und gut bestückter Leiterplatten erzielen 2- bis 3-stellige Euro-Beträge je 10 Kilogramm.

Umweltaspekt

Und damit hilft man nicht nur der eigenen Kasse auf die Sprünge, sondern leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Altmetallhändler, die Schrott zu marktgerechten Preisen ankaufen haben ein großes Interesse daran, diesen auch effektiv zu verwerten, um ihr Investment zu refinanzieren. Das spart viel Energie, die sonst für die Förderung und Verarbeitung von Neu-Rohstoffen eingesetzt werden müsste.

Praxisbeispiele Wer denkt, kein verwertbares Altmetall zu besitzen, dem hilft vielleicht ein kurzer Blick auf die Liste der Praxisbeispiele von verwertbaren Gegenständen: Handys

Computer und Computerteile

Alu-Felgen

Metallgeschirr / -besteck

Rohre

Bleche

alte Autos, Autoteile, Motorräder

Fahrradteile aus Metall

Wie funktioniert das genau?

Ein einfacher und bequemer Weg, Altmetall zu verkaufen, sind Händler, die ihre Dienste über das Internet anbieten. Schrott2Cash bspw. ist ein Entsorgungsbetrieb mit einer über 60-jährigen Tradition und bietet eine Preisgarantie für Altmetall.

Der Ablauf des Verkaufs ist denkbar einfach: Man wählt auf der Website die entsprechende Metallart und das Gewicht aus und erhält die konkrete Verkaufssumme. Anschließend kann man sich entscheiden, ob man den Schrott selbst anliefern möchte, ein Paket verschicken will oder eine Spedition nutzen möchte. Wer sich für die Spedition entscheidet, bekommt dafür ein Angebot per E-Mail und muss mit der Spedition lediglich den Abholtermin besprechen.

Die entsprechende Auszahlung erhält man dann – ganz nach Wunsch – per Paypal oder Banküberweisung.

Wer sich unsicher ist, welches Metall er besitzt, kann den Foto-Upload-Service von Schrott2Cash nutzen. Es lassen sich mehrere Fotos hochladen und die Experten des Unternehmens helfen bei der Bestimmung der Metallart.

Auch verschmutztes Metall wird von Schrott2Cash angekauft. Der Schmutz wird ggf. vom Gewicht abgezogen oder vor dem Wiegen entfernt. Verkaufen lässt sich Schrott über den Dienst bereits ab einer Menge von einem Kilogramm.

Altmetall / Schrott online verkaufen

Schrott2Cash – Altmetall online verkaufen

Tagesspiegel – Nicht wegwerfen kann sich lohnen

Augsburger Allgemeine – So machen Sie aus Müll Geld

Zeit – Schrotthändler ist ein Beruf mit Zukunft