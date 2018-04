Ljutenitza gehört zur traditionellen bulgarischen Küche. Sie ist eine Gemüsepaste aus Tomaten, roten Paprika und Auberginen, die entweder auf Brot oder als Beilage zu Hauptgerichten gegessen wird.

Darüber hinaus kann man leckere Salate aus Ljutenitza zubereiten, wenn man sie mit Zwiebelstückchen und Petersilie oder mit Bohnen vermischt. Auch als Grillsauce kann Ljutenitza verwendet werden.

Alternative Namen und Schreibweisen: Lutenitza, Luteniza, Lutenica ????????

Zutaten für ca. 10-15 Gläschen

10 Kg. Tomaten

5 Kg. Rote Paprika

2-3 Kg. Auberginen

2 Tassen Öl

Salz

Zucker

Pfeffer (Körner)

Zubereitung

Die Tomaten werden geschält und zerkleinert. Die Paprika und Auberginen werden gebacken, geschält und in kleine Stücke geschnitten. Das Gemüse wird fein gehackt und in einer großen Pfanne gekocht. Öl, Salz und Zucker werden hinzugegeben. Wenn die Flüssigkeit verdampft und die Mischung konsistenter wird, ist die Ljutenitza fertig. Sie wird in kleine Gläser eingeschenkt. Ein paar Pfeffer-Körner werden drüber gelegt. Die Gläser werden in kochendem Wasser 10-12 Minuten konserviert.

Ergänzungen?